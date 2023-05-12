Повлияет ли передача британских ракет Украине на позицию США: что говорят у Байдена

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга.

По его словам, предоставление Великобританией крылатых ракет большой дальности "Storm Shadow" Украине является суверенным решением и каждая страна свободна решать для себя.

Он также подчеркнул, что политика США по отправке в Украину ракетных комплексов большой дальности не изменилась. В Байдене неоднократно заявляли, что США не собираются отправлять в Украину ракеты большой дальности.