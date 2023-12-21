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Чи вплине мільйон дронів для ЗСУ на перебіг війни: думка експертів

Четвер 21 грудня 2023 18:45
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Чи вплине мільйон дронів для ЗСУ на перебіг війни: думка експертів Фото: експерти відповіли, чи вплине мільйон дронів для ЗСУ на перебіг війни (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Мільйон дронів для українських військових без іншого озброєння не зможуть змінити хід війни. Але такі темпи виробництва є дуже важливими для нашої країни.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіли військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко та керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Роль FPV-дронів

На думку Коваленка, FPV-дрони є серйозними засобами ураження ворога.

"Але одні лише FPV-дрони не зможуть вплинути на загальний перебіг бойових дій. Тільки комплексне застосування різних видів озброєнь. Самими дронами війну не виграти", - зазначив він.

Мільйон безпілотників для ЗСУ

У той же час Мусієнко наголосив, що наша країна зобов'язана виробляти мільйон дронів на рік.

"Потреба дуже велика. Їх багато типів - розвідники, наглядові, камікадзе, що діють на різну глибину, і ті, які можуть скидати гранати. А нам потрібні ще безпілотники на 1500 км, щоб бити по об'єктах на всій окупованій території та в Росії", - уточнив він.

Експерт також уточнив, що FPV-дрони здатні допомогти українським захисникам. Вони забезпечать вогневу підтримку.

"Їх потрібно дуже багато, і навіть у такому разі повною мірою вони не змінять перебіг війни", - зазначив він.

Що передувало

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що у 2024 році наші захисники отримають мільйон дронів. Для цього нашій країні потрібно збільшити виробництво на 60%.

Більш детально про битву безпілотників у війні Росії проти України можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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