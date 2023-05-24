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Чи вийдуть "вагнерівці" з Бахмута 25 травня: оцінка експерта

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Середа 24 травня 2023 19:52
Чи вийдуть "вагнерівці" з Бахмута 25 травня: оцінка експерта Фото: Євген Пригожин, засновник ПВК "Вагнера" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Данило Крамаренко
Експерт: Владислав Селезньов

Заявам засновника приватної військової компанії "Вагнера" Євгена Пригожина про виведення своїх найманців з Бахмута 25 травня довіряти не варто.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив військовий експерт Владислав Селезньов.

Він зазначив, що ротація - доволі складний процес, який має відбуватися під прикриттям, оскільки підрозділи на марші є легкою ціллю для артилерії України. При цьому на позиціях "вагнерівців" мають швидко замінити регулярні сили, інакше бійці ЗСУ зможуть зайняти території.

За словами Селезньова, українські захисники вже змогли зайняти панівні висоти на півночі та півдні від міста. У перспективі там може спостерігатися "серйозне пожвавлення", оскільки Україна зараз має пристойний запас артилерійських засобів і боєприпасів, уточнив він.

"Але очевидно, що заяви Пригожина про вихід з Бахмута слід сприймати через призму скептицизму. Навряд чи він буде заздалегідь інформувати про реальні дії, тому що таким чином наразить себе на серйозну небезпеку", - додав Селезньов.

Пригожин - брехун

Зазначимо, що раніше засновник ПВК "Вагнера" неодноразово робив неправдиві заяви. Зокрема він висловлювався про нібито повну окупацію Бахмута, хоча росіяни не можуть взяти місто вже 10 місяців.

Також він брехав і про виведення своїх найманців з Бахмута 10 травня, звинувачуючи російське військове керівництво у тому, що воно не надає його бійцям боєприпаси. У результаті жодного виведення солдатів не відбувалося, хоча ситуація з боєприпасами, за словами самого Пригожина, не змінювалася.

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