Чи вимикатимуть українцям світло 15 вересня: відповідь "Укренерго"

Графіки світла в Україні

Нагадаємо, що цього року Україна знову повернулась до графіків відключення світла. До цього призвели удари Російської Федерації по енергооб'єктах в Україні.

У липні ситуація зі світлом значно покращилась після того, як запустили два енергоблоки на АЕС, але після ударів 26 серпня знову ввели графіки відключень. Детальніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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