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Чи використовували росіяни реактивні "шахеди" під час атаки на Київ: відповідь Ігната

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform com ua)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни під час сьогоднішньої атаки дронів на Київ не використовували реактивні "шахеди". Їх раніше представив Іран.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

У мережі з'явилися фото уламків "шахедів", які сьогодні атакували Київ. На опублікованих кадрах помітно, що дрони були чорного кольору. У мережі припустили, що росіяни могли використати новітні іранські безпілотники.

"Це не є реактивні (шахеди, - ред.). Іран показав перспективну модель цього "шахеду", невідомо, в якій кількості їх виготовляють і т.д., яка буде доля цього реактивного БПЛА", - сказав Ігнат.

Речник додав, що росіяни постійно модернізують "шахеди". Можливо, чорний колір використали для того, щоб ускладнити роботи української ППО.

"Вони і раніше удосконалювали ті БПЛА, які отримали від Ірану, і ті, що роблять самі, використовуючи певні композитні матеріали для світловідбиваючої поверхні. Зараз ми бачимо, що використали карбономатеріал. Карбон є поглинаючим матеріалом для радіолокаційного сигналу, і чорний колір - зрозуміло, чому", - додав він.

Нові "шахеди"

 

Іран представив модернізовану версію своєї гіперзвукової ракети "Фаттах" та нову версію безпілотників "шахед" на військовій виставці у Тегерані. Реактивна версія Shahed-136 отримала назву Shahed-238.

Новий безпілотник має чорний колір. Це пов'язують з можливим застосуванням радіопоглинальних матеріалів. Проте офіційного підтвердження цього немає.

Масована атака на Київ

Цієї ночі окупанти випустили по Україні 75 дронів-камікадзе типу "Шахед". Наші сили протиповітряної оборони збили 74 безпілотники. Головною ціллю росіян був Київ. Сьогоднішня атака "шахедів" на столицю України була наймасштабнішою з початку повномасштабної війни.

У столиці уламки збитих дронів впали у декількох районах, є руйнування. Через обстріл Києва постраждали 5 осіб. Серед них 11-річна дитина.

Детальніше про атаку на столицю - у матеріалі РБК-Україна.

 

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