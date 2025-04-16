Отправят ли домой беженцев из ЕС после завершения войны в Украине: прогноз эксперта

Временная защита для 4,3 млн украинцев в Европе действует по крайней мере до марта 2026 года. После прекращения действия директивы ЕС отдельные страны поведут себя по-разному.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал макроэкономист, банкир, доктор экономических наук, эксперт в сфере миграционной политики Андрей Гайдуцкий.

Он выразил надежду, что досрочного прекращения статуса не будет. Кроме того, по его мнению, среди евродепутатов есть консенсус, что система защиты украинцев должна действовать, по крайней мере, до подписания мирного соглашения с гарантиями безопасности для Украины.

"Давайте смоделируем, что мир наступил, и Совет ЕС отменил временную защиту для украинцев. Соответственно, защита украинцев больше не будет регулироваться наднациональным законодательством ЕС. Все вопросы, касающиеся наших соотечественников, которые прибыли в ЕС после 24 февраля 2022 года и получили такую защиту, перейдут на уровень отдельного регулирования в каждой стране блока. И страны поведут себя по-разному", - сказал он.

В то же время Гайдуцкий уверен, что подавляющее большинство стран предложит украинцам переходный период, чтобы они получили возможность перейти на общие условия пребывания иностранцев в стране. Это может быть получение трудовых виз, разрешений, видов на постоянное проживание и тому подобное.

Гарантии для украинцев

По его словам, это означает, что должны "включиться в работу" все заинтересованные стороны.

"Во-первых, это местные работодатели, если им нужны украинцы, которых они наняли на работу во время действия временной защиты. Во-вторых, "спонсоры"-резиденты страны, которые, например, вступили в отношения с украинцами или украинками. В-третьих, школы и вузы, в которых начали обучение украинцы", - сказал он.

Кроме того, это общины и муниципалитеты: если украинец, который зарегистрировался на их территории, имеет местный статус частного предпринимателя или планирует получить другой привилегированный статус, вроде "цифрового кочевника", владельца "золотой визы" и т.д., добавил Гайдуцкий.

Украинские беженцы в Европе

Напомним, после вторжения России в феврале 2022 года Директива ЕС о временной защите (TPD) стала спасением для почти 4,3 миллиона украинцев.