Чи відключатимуть світло в Україні сьогодні: відповідь Укренерго

Станом на 11.00 вівторка, 3 січня, завдяки теплій погоді споживання енергії в Україні знижене. Обмеження споживання до 14:00 не застосовуються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укренерго.
Електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття навантаження. Крім цього, через ясну погоду у ранкові та денні години підвищене виробництво електроенергії сонячними електростанціями.
"Водночас, на вечір прогнозується поступове зростання споживання. Тому диспетчерський центр Укренерго довів ліміти споживання до областей на другу половину доби з метою забезпечення балансу в енергосистемі", - йдеться в повідомленні.
При цьому ворог знову завдав ударів по енергооб'єктах на сході та півдні країни.
"На жаль, є пошкодження в розподільчих мережах. Ремонтні роботи та відновлення живлення будуть проведені відразу після отримання відповідних дозволів військових", - додали в компанії.
Нагадаємо, у Києві станом на сьогодні, 3 січня діють екстрені відключення електроенергії. Їх запровадили через російські обстріли напередодні.
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