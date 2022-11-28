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Чи варто їхати зі столиці цієї зими: Кличко дав пораду киянам

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Київ, Понеділок 28 листопада 2022 09:54
Чи варто їхати зі столиці цієї зими: Кличко дав пораду киянам Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський, Олександр Білоус

Кияни повинні мати можливість поїхати з міста у разі реалізації поганого сценарію з повним блекаутом.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів мер Києва Віталій Кличко.

"У разі поганого сценарію було б добре, якби кожен мав можливість або поїхати до свого будинку в передмісті, де є вода, піч, або поїхати до своїх знайомих", - сказав він та додав, що у Києві роблять все для того, щоб гіршого випадку не сталося.

Кличко повідомив, що за даними по кількості смартфонів в Києві налічується приблизно 3,35 мільйонів людей.

"І незважаючи на обстріли ракетами, дронами-камікадзе, люди не від'їжджають, а залишаються у Києві, не хочуть кудись їхати, бо впевнені, що тут вони вдома", - сказав мер.

Він додав, що в столиці до війни вдень знаходилося на 1-1,2 млн більше людей ніж уночі.

"Це люди, які приїжджають з області, з інших міст-супутників на роботу, тому що Київ дає можливість працювати і багато людей працюють у столиці. А ночували в Києві, тобто постійно знаходилося 3,6 млн, а вдень ця цифра підвищувалася до 4,6-4,8 млн", - розповів Кличко.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко в інтерв’ю РБК-Україна повідомив, що ключова транспортна артерія Києва має продовжувати працювати у разі блекауту. Але метро навряд чи використовуватиметься як великий пункт обігріву.

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