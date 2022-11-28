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Стоит ли уезжать из столицы этой зимой: Кличко дал совет киевлянам

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Киев, Понедельник 28 ноября 2022 09:54
Стоит ли уезжать из столицы этой зимой: Кличко дал совет киевлянам Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Александр Белоус

Киевляне должны иметь возможность уехать из города в случае реализации плохого сценария с полным блекаутом.

Об этом в интервью рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

"В случае плохого сценария было бы хорошо, если бы каждый имел возможность либо поехать в свой дом в пригороде, где есть вода, печь, либо поехать к своим знакомым", - сказал он и добавил, что в Киеве делают все для того, чтобы худшего случая не произошло.

Кличко сообщил, что по данным по количеству смартфонов в Киеве насчитывается около 3,35 миллионов человек.

"И, несмотря на обстрелы ракетами, дронами-камикадзе, люди не уезжают, а остаются в Киеве, не хотят куда-то ехать, потому что уверены, что здесь они дома", - сказал мэр.

Он добавил, что в столице до войны днем находилось на 1-1,2 млн больше человек чем ночью.

"Это люди, которые приезжают из области, из других городов-спутников на работу, потому что Киев дает возможность работать и многие работают в столице. А ночевали в Киеве, то есть постоянно находилось 3,6 млн, а днем эта цифра повышалась до 4 ,6-4,8 млн", – рассказал Кличко.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко в интервью РБК-Украина сообщил , что ключевая транспортная артерия Киева должна продолжать работу в случае блекаута. Но метро вряд ли будет использоваться как большой пункт обогрева.

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