Чи варто інвестувати в Буковель у 2023 році?

Буковель навіть під час війни залишається найбільш затребуваним курортом України. Вартість нерухомості у Буковелі у перерахунку на квадратний метр збільшується щороку. Наприклад, за 2021-2022 роки цей показник зріс аж на 30%.

Дивлячись на такі факти важко не повірити міжнародним експертам, які вважають, що курортна нерухомість поблизу Буковеля вже в коротко або середньостроковій перспективі стане найдорожчою в Україні.

Формула економічного дива Буковелю

Буковель це не тільки гірськолижний курорт! Активний сезон тут триває усі 365 днів на рік. Кожен четвертий турист їде із-за кордону. Іноземців приваблює розвинена інфраструктура та доступні ціни у гривні.

За відсутності у частини населення можливості виїжджати за кордон та зменшення потоку туристів на морські курорти зробили Буковель чи не єдиним в країні місцем з високими стандартами якості відпочинку. А отже стабільний попит з боку туристів гарантує рентабельність місцевого бізнесу у будь-яку пору року.

Прямо зараз, на наших очах Буковель трансформується у гірськолижний курорт європейського гатунку, де вже зараз є все необхідне для комфортного постійного проживання. До розбудови активно долучають кращих девелоперів та архітекторів світового рівня.

Вже зараз на території курорту знаходиться:

68 якісних спусків що складають 70 кілометрів гірськолижних трас;

16 комфортних витягів різного типу;

розвинена інфраструктура для багатьох популярних видів зимового та літнього відпочинку;

платформи для дозвілля та занять спортом;

потужні сучасні СПА-комплекси;

трендові мережеві та не тільки ресторани;

п’ятизіркові готелі;

біатлонна траса світового рівня для міжнародних змагань;

чудові парки для прогулянок та відпочинку з видами на гірські пейзажі.

Керівництво курорту та найближчих населених пунктів відкрите для співпраці з іноземними, та особливо з вітчизняними бізнесменами та інвесторами, які бажають вкладати гроші, час та навички у розбудову Західної України.

Конкурентні та інвестиційні переваги Буковелю

Облаштована сучасна лінія пляжу на Озері Молодості одночасно та з комфортом приймає кілька тисяч відпочивальників. Що робить Буковель повноцінним літнім курортом.



Один цей факт дозволяє вітчизняному курорту конкурувати з популярними гірськими локаціями для відпочинку у тій же Польщі чи Словаччини.

За останні кілька років у регіоні значно поліпшилася транспортна інфраструктура. Ідеально рівними дорогами до витягів зручно діставатись з усіх куточків країни та закордону.

Варто зазначити, що відстань від Буковелю до кордону з Польщею, Словаччиною, Румунією та Угорщиною у два-три рази коротша, аніж до найбільших Українських мегаполісів на кшталт Києва, Харкова та Одеси.



А усі столиці країн, з якими межують Карпати знаходяться до Буковелю ближче, ніж Київ. А отже це означає, що за сприятливих умов, наприклад, після закінчення війни, скоріш за все, сюди із задоволенням поїдуть туристи одразу із чотирьох європейських країн.

Саме зараз Буковель знаходиться на активній стадії розвитку, а отже вигідними будуть інвестиції у будь-який сектор економіки курорту:

ресторани та інші заклади громадського харчування;

котеджі та готельна нерухомість;

розважальна інфраструктура;

транспортні послуги;

усі проекти, пов’язані з оздоровленням, спортом та соціальними напрямками.

Не можна відкидати з рахунків один беззаперечний факт. Навіть за дуже активного та грамотного розвитку інших великих курортів у регіоні вони зможуть наздогнати Буковель не раніше, аніж за 20 років. А отже у два найближчі десятиріччя курорт залишиться найбільш інвестиційно привабливою рекреаційною зоною України.

Інвестору лишається обрати найбільш маржинальний або цікавий напрямок вкладення коштів.

Котеджі у Буковелі — найбільш прибутковий напрямок інвестицій

Якщо вас цікавить заробіток не лише на оренді, але і на зростанні вартості нерухомості, варто подивитись у бік об’єктів на стадії будівництва. Один з найбільш вдалих прикладів — TrueVille котеджне містечко у Буковелі.

Дата завершення будівництва та здачі в експлуатацію — кінець 2024 року. На території будують 14 люксових котеджів. Усі вони розташовані у центрі села Поляниця, майже в притул до Буковелю в урочищі Прелуки Івано-Франківської області. Відстань до найближчого витягу гірськолижного курорту лише 1.4 км.

У вартість котеджу входить земля площею 0,02 га, якісний ремонт за проєктом дизайну, готове меблювання, та ванні кімнати. Кожен котедж укомплектований каміном, що є вирішальним чинником для багатьох орендарів під час вибору місця для відпочинку.

Після здачі в експлуатацію котеджів кожен інвестор отримає право власності на дім та земельну ділянку. А отже перетвориться на повноцінного власника котеджу в Карпатах.

Що буде на території котеджного містечка Трувіль?

Сучасний ресторан завжди готовий пригостити мешканців казкового містечка TrueVille. Ідеальне місце для релаксу та відпочинку у сучасних котеджах з панорамними пейзажами на гори Хомяк та Синян.

Панорамні види також відкриваються з басейну, розташованого зовсім поруч. Завдяки підігріву приймати водні процедури та милуватись навколишніми краєвидами можна 365 днів на рік, навіть попри погоду.

На великій парковці на 40 місць з цілодобовим відеонаглядом та охороною вистачить місця орендарям, їх гостям, а також власникам котеджів у будь-яку пору року.

TrueVille — вдалий приклад комфортних та зручних інвестицій в нерухомість у Буковелі

Одразу після набуття права власності керуюча компанія буде підтримувати ваш котедж у бездоганному стані завдяки вчасному оновленню витратних матеріалів та регулярному обслуговуванню.

З цією метою компанія створила резервний фонд, куди буде щомісяця перераховувати частину прибутку. Ці кошти підуть виключно на технічну підтримку та реновацію котеджів. Кожен власник матиме доступ до звітності фонду у зручний час в режимі онлайн.

Перспективи щодо прибутку виглядають особливо цікавими. Розрахунковий середньорічний операційний прибуток, він же EBITDA, складе 38 000 доларів США. За найбільш несприятливих умов та за песимістичним прогнозом інвестиційний прибуток складе 25 000 доларів США на рік.

Котеджне містечко TrueVille — унікальний приклад антикризових інвестицій у нерухомість Буковелю для збереження капіталу з необмеженими перспективами у неминучі часи економічного підйому України.

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