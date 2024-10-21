Чи треба відкрити у Львові аеропорт під час війни: відповідь Садового

Питання відкриття аеропорту у Львові повинні обговорювати експерти з безпеки. Але хоч один аеропорт в країні повинен працювати.

Про це мер Львова Андрій Садовий сказав в інтерв’ю РБК-Україна .

Як зазначив Садовий, є питання безпеки держави, є питання безпеки людей. "Ми повинні вижити за будь-яких умов, тому ця тема обговорюється в експертних середовищах", - сказав він.

Мер Львова заявив, що журналісти першими дізнаються, якщо буде ухвалено рішення про відкриття аеропорту.

"Є багато летовищ в Україні, і я думаю, що під час війни хоча б одне з них мало б працювати", - сказав Садовий.

Нагадаємо, у 2023 році було чимало розмов про те, що в Україні, можливо, варто відкрити один з аеропортів, і Львів розглядався як одна з опцій. Зокрема, обговорювалася у можливість відкриття аеропорту "Львів" за прикладом зернового коридору.

В липні минулого року керівництво компанії Ryanair відвідало Україну та провело перемовини з керівництвом аеропорту "Бориспіль" про відновлення польотів після закінчення війни. Виконавчий директор авіакомпанії тоді заявляв, що до кінця 2023 року Ryanair може відновити польоти по Україні.