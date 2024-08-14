Чи треба прогрівати двигун машини перед поїздкою: кілька важливих порад

Чому взагалі автовиробників та водіїв непокоїть це питання? Тому що, з одного боку, холодний двигун не видає належної потужності і зношується в прискореному темпі, а з іншого, на його прогрів потрібен час і зайвий бензин, та ще й повітря даремно забруднюється.

Відразу зазначимо, що приведені нижче дані стосуються в першу чергу українських автомобілістів. Тому що в розвинених країнах водії частіше дотримуються рекомендацій автовиробників. А вони здебільшого пишуть в мануалах про те, що прогрівати машину не потрібно, а якщо потрібно, то не більше 10-30 секунд, а у випадку дизеля – 1-2 хвилини. До того ж у світі є країни, де прогрівати двигун просто заборонено – з екологічних міркувань.

Теорія № 1: двигун прогрівати треба

Коли двигуни мали карбюраторну паливну систему (бензинові) чи механічні форсунки низького тиску (дизелі), а оливи були не такі досконалі, як нинішні, "на холодну" двигун працював погано. Він "не тягнув", чмихав, смикався, до того ж деталі його циліндро-поршньової групи зазнавали збільшених навантажень і прискорено зношувалися. Бензин погано згорав у холодному двигуні і частина його буквально вилітала у вихлопну трубу.

Тому неодмінним правилом для всіх машин був прогрів перед виїздом. Автовиробники давали власні рекомендації, серед яких найчастіше зустрічався такий собі двоступінчастий алгоритм. Рекомендували спочатку, до 50 – 70 градусів С, мотор прогрівати на місці. А потім, трохи прибравши "підсос", рушати в дорогу, але рухатись повільно, без високих обертів і великих навантажень – аж поки стрілка термометра не досягне робочих на той час 90 – 95 градусів С.

Як не дивно, приблизно такої схеми прогріву двигуна дотримується і велика частина нинішніх автомобілістів.

Теорія № 2: двигун не прогріваємо

Друга частина водіїв нашого часу спирається на рекомендації автовиробників. А ще на той факт, що нинішні мотори з їхнім електронним керуванням майже відразу працюють без зауважень, хоча і не відразу мають повну віддачу. І відповідно, ці водії рушають з місця без попереднього прогріву або з мінімальною витримкою.

А як треба в ідеалі?

Слід взяти до уваги, що в наш час автовиробники дають свої рекомендації щодо прогріву виходячи з суворих вимог екологів. Які добре знають, що саме непрогрітий двигун найбільше отруює атмосферу.

Але якщо виходити з суто технічної точки зору, деякий прогрів двигунові таки потрібен. Відразу після тривалої стоянки рушати з місця не варто, хоча і вперто прогрівати сучасний двигун до номінальної робочої температури (90 – 110 градусів за Цельсієм) не обов’язково.

При тому законів фізики ніхто скасувати не може: щоб двигун прогрівся швидше, в його циліндрах треба спалити більше пального. Що фактично можливе тільки під час руху, особливо коли йдеться про дизель – тому і є сенс вирушати в дорогу на не прогрітому до кінця моторі. Однак, треба знати, що холодний двигун не можна навантажувати – тобто, його не бажано крутити вище 4500 – 5500 об/хв і тримати стрілку тахометра нижче 1500 – 2000 об/хв.

Коротко

Отже, прогрівати двигун перед поїздкою чи ні, врешті решт, є вибором власника – з оглядом на його ставлення до машини, перспективи її використання та менталітет як людини в цілому. Але навіть якщо ви обираєте табір апологетів "теорії непрогріву", майте на увазі, що хоча б півхвилини холодному моторові перед поїздкою бажано попрацювати. А морозного зимового ранку – ще більше. Хоча б тому, що геть холодний, проморожений двигун не зможе везти машину без смикань і пробуксовок на слизьких ділянках. А це вже питання не економії часу і бензину, а вашої безпеки.