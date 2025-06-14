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Чи треба мити яйця перед тим як варити: несподівана правда

Чи потрібно мити яйця та як це робити правильно (фото: Freepik) 
Автор: Фелікс Коркін

Багато людей переконані, що миття яєць - необхідна гігієнічна процедура перед їх приготуванням. Однак фахівці в галузі безпеки харчових продуктів мають іншу думку.

РБК-Україна пояснює, коли курячі яйця мити небезпечно, коли - можливо, а коли - взагалі не потрібно.

Чому мити яйця перед варінням не варто

Більшість магазинних яєць уже проходять санітарну обробку на виробництві, тож додаткове миття перед вживанням не потрібне. Ба більше - воно може навіть зашкодити. 

Поверхня шкаралупи вкрита натуральним захисним шаром - кутикулою, яка перешкоджає проникненню бактерій. Миття руйнує цю оболонку, відкриваючи шлях мікроорганізмам через пори шкаралупи.

Під час миття забруднення з поверхні яйця можуть навпаки "всмоктатися" всередину, особливо якщо вода холодна або яйце має мікротріщини. Таким чином, намагання очистити продукт може обернутись зворотним ефектом. 

Краще не ризикувати, якщо яйце виглядає чистим і зберігається правильно.

Що робити з брудними яйцями

Якщо на шкаралупі видно бруд або залишки посліду, яйце слід очищати дуже обережно. 

Варіантів кілька: можна протерти його вологою серветкою або м’якою щіткою. Якщо вже мити - то лише під проточною водою, трохи теплішою за саме яйце, щоб уникнути "втягування" забруднень. 

Після цього яйце треба добре висушити і використати якнайшвидше. Зберігати миті яйця в холодильнику довго не рекомендується, бо після втрати кутикули вони стають вразливішими. 

Якщо ви не впевнені в чистоті яйця - краще помийте його безпосередньо перед приготуванням. А ще надійніше - обробляйте руки після контакту з брудними яйцями.

Якщо й мити яйця, то безпосередньо перед варінням (фото: Freepik.com) 

Яйця, холодильник і гігієна

Яйця, які виглядають чистими, не варто мити перед тим, як класти в холодильник. Краще зберігати їх у первісному стані, щоби кутикула залишалася неушкодженою. 

При дотриманні температурного режиму вони можуть зберігатися до кількох тижнів без додаткової обробки. Якщо ж яйце потребує миття - робіть це безпосередньо перед готуванням. 

Також не забувайте, що миття не гарантує повного знищення бактерій, якщо вони вже потрапили всередину. Замість надмірного миття краще звертати увагу на термічну обробку: варені яйця значно безпечніші. 

А головне - після кожного контакту з сирим яйцем мийте руки, аби не поширювати потенційно шкідливі мікроорганізми.

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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: матеріали сайтів Lifehacker та Sante Plus.

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