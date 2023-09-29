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Чи тиснуть США на Україну щодо виборів: відповідь Єрмака

Фото: Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Дмитро Браславський

США не вимагають від України проводити вибори під час війни, попри заяви деяких американських політиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента Андрія Єрмака на зустрічі з журналістами.

"Таке питання ніхто не ставить. Чесно. Але ми знаємо, що для американців це важлива тема, ми читали вислови деяких конгресменів. Нам таких питань ніхто не ставив", - сказав керівник ОП.

Єрмак також нагадав позицію президента України Володимира Зеленського щодо виборів в Україні, а саме, що вони мають бути законними, визнаними світом, а можливість проголосувати повинні отримати військові на передовій та біженці за кордоном. Крім того, вибори мають бути профінансовані не коштом державного бюджету.

"Сьогодні тиску на нас з будь-якого боку щодо виборів немає. Але ми бачили, що в Америці навіть під час війни відбувалися вибори, тому в принципі, теоретично, можна дивитися, коли буде можливість, і не забувати про це, бо це символ демократичного суспільства", - додав він.

Вибори в Україні у 2024 році

29 жовтня в Україні мали б відбутися парламентські вибори, однак під час дії воєнного стану така можливість заборонена законом. Також, вже у 2024 році в Україні мають відбутися президентські вибори. Вони заплановані на кінець березня.

Сенатор США Ліндсі Грем 24 серпня заявив, що в Україні у 2024 році мають відбутися вибори, попри введений воєнний стан.

Президент Володимир Зеленський розповів, що готовий провести вибори, якщо союзники нададуть Україні відповідну допомогу. Зокрема, йдеться про 5 млрд, та про західних спостерігачів у тому числі й в окопах.

Зазначимо, що в уряді Німеччини заявили, що проведення виборів в Україні є важливою ознакою демократії, проте під час війни це не головне питання. Берлін не готовий чинити тиск на Київ щодо проведення голосування в умовах війни.

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