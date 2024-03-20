За чотири місяці сума погоджених виплат для ремонту житла за програмою "єВідновлення" зросла майже вдвічі

Понад 80% коштів, які держава виділила на ремонт пошкодженого внаслідок російської збройної агресії житла в рамках програми єВідновлення, заявники вже отримали. Загальна сума погоджених на це коштів перетнула відмітку у 5 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

За її словами, станом на сьогодні, на компенсацію за пошкоджене житло, якому потрібен ремонт, подалися майже 80 тис. заявників і для 48 тис. з них погодили компенсацію на суму в 5 млрд гривень.

Динаміка, зазначила вона, дуже позитивна, оскільки за чотири місяці сума погоджених виплат для ремонту пошкодженого житла зросла майже вдвічі. Так, станом на 20 листопада загальна сума погоджених для 28 тис заявників виплат склала 2,7 млрд гривень.

"Частково це пов‘язано з цим, що з початку грудня ми почали приймати заяви за компенсацію від власників пошкодженого житла, яке потребує капітального ремонту, а не дрібного. Нині на цей вид компенсації вже подалися 5,5 тис заявників, а загальна сума погоджених компенсацій склала 1,8 млрд гривень", - пояснила Шуляк.

Вона також наголосила, що українці, чиє житло зазнало руйнувань, бачать, що програма досить результативна, тобто грошей і нового житла від держави замість знищеного або пошкодженого, не потрібно чекати роками, або навіть десятиліттями. Про це свідчить, зокрема, і відсоток виплат - з 5 млрд гривень, які держава погодила у якості компенсації за пошкоджене житло, 82%, тобто 4,1 млрд гривень, вже перераховано заявникам.

"Українці на практиці переконались, що цей процес відбувається швидко - протягом максимум місяця після того, як громадянин подає заявку, пошкоджене житло огляне спеціальна комісія єВідновлення, створена при органі місцевого самоврядування. Вона верифікує пошкодження і якщо випадок підпадає під саму послугу, заявнику погодять компенсацію. Вона надійде заявнику у Дії на віртуальну карту єВідновлення", - зазначила нардеп.

За словами Шуляк, відмовляють у компенсації за пошкоджене житло нечасто. Зокрема, у випадках невідповідністі житла умовам "єВідновлення", недостовірної інформації про характер пошкоджень або якщо житло було відновлено за допомогою донорів. Окрім цього, подавачі заявок інколи самі від них відмовляються, адже очікують нових етапів програми.

Також зустрічаються випадки, коли житло, на компенсацію за яке подаються українці, не зареєстроване в державному реєстрі речових справ. У такому випадку рекомендують звернутися до юриста та зареєструвати нерухомість.

Парламентар нагадала - програма компенсацій "єВідновлення" складається з чотирьох категорій виплат:

Грошова виплата для ремонту пошкодженого житла. Це можуть бути або дрібні термінові ремонти (наприклад, розбитих вибуховою хвилею вікон, дверей, покрівлі), або капітальні ремонти (наприклад, відновлення несучих конструкцій);

Житловий сертифікат замість грошової виплати у випадку, якщо житло знищено, тобто ремонту вже не підлягає. Його можна обміняти на нове житло - квартиру або приватний будинок у будь-якому регіоні України (відповідно до того, яка саме нерухомість була знищена). Загальна сума житлових сертифікатів на сьогодні складає 7,9 млрд гривень;

Грошова виплата власникам знищених приватних будинків, які не хочуть купувати новий деінде. Натомість вони хочуть відновити, тобто відбудувати з нуля, знищений будинок, розташований на тій самій земельній ділянці. На цей вид компенсацій українці отримали змогу подаватись наприкінці січня. Нині сума погоджених виплат в цій категорії - майже 820 млн гривень;

Грошова виплата за ремонти пошкодженого житла, які українці зробили за власний кошт. Заяви на цей вид компенсації почали приймати 1 січня 2024 року і незабаром заявники почнуть отримувати перші кошти.

Загалом, додала Шуляк, станом на 20 березня загальна сума всіх погоджених за програмою єВідновлення виплат перетнула позначку у 13 млрд гривень.