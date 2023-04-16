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Чи стихли бої на Бахмутському напрямку напередодні Великодня: відповідь Череватого

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Бахмут, Неділя 16 квітня 2023 14:33
Чи стихли бої на Бахмутському напрямку напередодні Великодня: відповідь Череватого Фото: речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий (podul ro)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти продовжують штурмувати та обстрілювати Бахмут. Напередодні Великодня бої у місті та на околицях не стихали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

"Наші вороги тільки у своїх пропагандистських заявах наголошують на своїх так званих "скрєпах", на своїх православних традиціях. Насправді це абсолютні сили зла, сили темряви, яких долає українські Сили оборони", - сказав він.

За словами речника, за останню добу на Бахмутському напрямку зафіксовано 265 обстрілів зі ствольної та реактивної артилерії з боку окупантів, відбулося 31 боєзіткнення.

"121 окупант був відправлений до пекла, 129 зазнали поранень", - додав Череватий.

Нагадаємо, раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ зазначив, що російських десантників кинули на підсилення "вагнерівців" у Бахмуті.

За його словами, протягом одного-двох місяців сили "вагнерівців" на фронті повністю виснажаться.

При цьому британська розвідка наголошує, що російські десантники стали відігравати ключову роль у битві за Бахмут.

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