Чи становлять китайські "друзі миру" загрозу формулі миру України: оцінка експерта

Китайська ініціатива "Друзі миру" навряд чи зможе створити конкретний план врегулювання війни між Україною та Росією. Альтернативи українській формулі миру поки що немає.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявила головна консультант Національного інституту стратегічних досліджень, доктор філософії з політології Аліна Гриценко.

Вона зазначила, що Китай докладає багато зусиль, щоб показати видимість підтримки китайсько-бразильської "мирної ініціативи" з боку більшості країн світу.

"Якщо будуть і далі такі зустрічі в таких форматах, то це навряд чи зможе вилитися в конкретний план врегулювання. Поки що альтернативу формулі миру Зеленського (президента України Володимира Зеленського - ред.) навряд чи хтось може запропонувати", - уточнила. Гриценко.

На її думку, китайська ініціатива зводитиметься до дипломатичних заяв, що "зараз не епоха воєн і конфлікти мають закінчувати мирними переговорами".

Експерт наголосила, що для Китаю це насамперед репутаційна та іміджева історія. Пекін намагається просувати наратив, що США поводяться агресивно, і допомога Україні призводить лише до ескалації.

"Китай намагається позиціонувати себе як миротворця, який пропонує переговори. Це про імідж, про репутацію. Вони так намагаються працювати і в інших напрямках, наприклад, в ізраїльсько-палестинському конфлікті", - пояснила Гриценко.