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Чи становлять китайські "друзі миру" загрозу формулі миру України: оцінка експерта

Четвер 03 жовтня 2024 20:26
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Чи становлять китайські "друзі миру" загрозу формулі миру України: оцінка експерта Фото: Сі Цзіньпін, лідер КНР (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Дмитро Олійник

Китайська ініціатива "Друзі миру" навряд чи зможе створити конкретний план врегулювання війни між Україною та Росією. Альтернативи українській формулі миру поки що немає.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявила головна консультант Національного інституту стратегічних досліджень, доктор філософії з політології Аліна Гриценко.

Вона зазначила, що Китай докладає багато зусиль, щоб показати видимість підтримки китайсько-бразильської "мирної ініціативи" з боку більшості країн світу.

"Якщо будуть і далі такі зустрічі в таких форматах, то це навряд чи зможе вилитися в конкретний план врегулювання. Поки що альтернативу формулі миру Зеленського (президента України Володимира Зеленського - ред.) навряд чи хтось може запропонувати", - уточнила. Гриценко.

На її думку, китайська ініціатива зводитиметься до дипломатичних заяв, що "зараз не епоха воєн і конфлікти мають закінчувати мирними переговорами".

Експерт наголосила, що для Китаю це насамперед репутаційна та іміджева історія. Пекін намагається просувати наратив, що США поводяться агресивно, і допомога Україні призводить лише до ескалації.

"Китай намагається позиціонувати себе як миротворця, який пропонує переговори. Це про імідж, про репутацію. Вони так намагаються працювати і в інших напрямках, наприклад, в ізраїльсько-палестинському конфлікті", - пояснила Гриценко.

Що передувало

Нагадаємо, нещодавно Китай заявив, що створює платформу "Друзі миру" щодо війни в Україні. Цю ініціативу КНР організовує разом із країнами Глобального Півдня.

До цього Китай та Бразилія погодили "мирний план" щодо війни в Україні, який не передбачає виведення російських окупаційних військ з українських територій.

Більш детально про "мирні ініціативи" Пекіна - у матеріалі РБК-Україна.

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