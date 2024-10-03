Чи становлять китайські "друзі миру" загрозу формулі миру України: оцінка експерта
Китайська ініціатива "Друзі миру" навряд чи зможе створити конкретний план врегулювання війни між Україною та Росією. Альтернативи українській формулі миру поки що немає.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявила головна консультант Національного інституту стратегічних досліджень, доктор філософії з політології Аліна Гриценко.
Вона зазначила, що Китай докладає багато зусиль, щоб показати видимість підтримки китайсько-бразильської "мирної ініціативи" з боку більшості країн світу.
"Якщо будуть і далі такі зустрічі в таких форматах, то це навряд чи зможе вилитися в конкретний план врегулювання. Поки що альтернативу формулі миру Зеленського (президента України Володимира Зеленського - ред.) навряд чи хтось може запропонувати", - уточнила. Гриценко.
На її думку, китайська ініціатива зводитиметься до дипломатичних заяв, що "зараз не епоха воєн і конфлікти мають закінчувати мирними переговорами".
Експерт наголосила, що для Китаю це насамперед репутаційна та іміджева історія. Пекін намагається просувати наратив, що США поводяться агресивно, і допомога Україні призводить лише до ескалації.
"Китай намагається позиціонувати себе як миротворця, який пропонує переговори. Це про імідж, про репутацію. Вони так намагаються працювати і в інших напрямках, наприклад, в ізраїльсько-палестинському конфлікті", - пояснила Гриценко.
Що передувало
Нагадаємо, нещодавно Китай заявив, що створює платформу "Друзі миру" щодо війни в Україні. Цю ініціативу КНР організовує разом із країнами Глобального Півдня.
До цього Китай та Бразилія погодили "мирний план" щодо війни в Україні, який не передбачає виведення російських окупаційних військ з українських територій.
Більш детально про "мирні ініціативи" Пекіна - у матеріалі РБК-Україна.
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