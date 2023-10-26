Чи стане Авдіївка другим Бахмутом? Експерти назвали причини наступу РФ саме зараз

Так, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко сподівається, що бахмутський сценарій для Авдіївки не повториться. По-перше, тоді свою роль зіграли 50 тисяч "вагнерівців", і поки незрозуміло, чи здатні на це штурмові загони "Шторм-Z".

"По-друге, я думаю, ми не дамо перевести ситуацію в режим другого Бахмута. Мені здається, є певні задуми, як її вирішити, наприклад, відтягнувши ворожі війська на визначальні для нас напрямки. Можливо, це буде лівобережжя Херсонської області. Тобто ми спробуємо фланговою атакою на Херсонщині парирувати атаки росіян у районі Авдіївці. Можливо, є й інші плани", - додав він у розмові з виданням.

Чому росіяни "накинулися" на Авдіївку саме зараз

Військовий експерт та колишній спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов називає три причини, чому росіяни саме зараз кинулися на укріпрайон.

Перша - близько місяця тому українські сили брали під контроль частину села Опитне, за яким мікрорайон Спартак та Донецький аеропорт. Потужний артилерійський вогонь змусив їх відійти, але ворог усвідомив реальну загрозу і тепер намагається відсунути Сили оборони якнайдалі.

Друге - політичне завдання від Володимира Путіна, який казав про повну окупацію Донецької та Луганської областей як одну з цілей війни проти України. Відповідно, без захоплення Авдіївки неможливо рухатися далі до адміністративного кордону, брати під контроль Краматорськ та Слов'янськ. Дедлайн може бути березень-2024, коли в Росії заплановані президентські вибори. Втім, за час повномасштабної війни різні "дедлайни" із захоплення тих чи інших українських територій переносилися систематично.

Третя причина - прагматична. Окупанти натиснули в районі Красногорівки, Водяного та Опитного, досягли деяких успіхів і продовжують їх розвивати, щоб оточити українські війська в Авдіївці.

"Очевидно, наш фронт вдалося якось продавити. До того ж вони діють за тими самими лекалами, як і в ситуації з Бахмутом, коли протягом тривалого часу в ході "м'ясних штурмів" їм врешті-решт вдалося взяти під контроль місто-фортецю. Зараз диспозиція сил і засобів дещо схожа на бахмутський сценарій", - розповів експерт РБК-Україна.

Що станеться, якщо ЗСУ втратять Авдіївку

При цьому, на думку Селезньова, втрата Авдіївки не призведе до стратегічної поразки, оскільки далі на захід є укріплене місто Курахове, мережа озер, інших рубежів та позицій, на яких ЗСУ зможуть ефективно битися. Про обвалення фронту та просування окупантів, умовно, до Дніпра взагалі не йдеться.

"Можна сказати, що ситуація загрозлива з тенденцією до критичної. Ключовий логістичний маршрут як мінімум під вогневим контролем ворога. На териконі біля АКХЗ, звичайно, поки що не можуть розмістити артсистеми, щоб бити по центру міста, проте, ворог створює нам чимало проблем. Що буде далі, залежить від наших ресурсів. Якщо їх не вистачатиме, то, можливо, армія відходитиме на захід. Відповідь на це питання ми зможемо дізнатися лише за фактом", - уточнив експерт.