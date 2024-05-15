Чи стабілізується ситуація з енергопостачанням: прогноз експертів

Ситуація в енергосистемі України залишатиметься нестабільною, і через це для балансування системи можливі подальші вимкнення електроенергії не тільки для промисловості, а й для населення

Про це у коментарі РБК-Україна заявив директор центру "Психея" Геннадій Рябцев.

"Усе залежить і залежатиме від поточної ситуації - від співвідношення між виробництвом і споживанням електроенергії", - зазначив він.

Дефіцит електроенергії періодично виникає вже протягом місяця, але його вдавалося покривати за рахунок імпорту, сонячної генерації, економії та відключень промисловості. Наразі цих заходів не достатньо і буде недостатньо навіть якщо погода нормалізується.

"Наприклад, є сонце - є можливість сонячної генерації, сонця немає - така можливість зникла, і в результаті якийсь обсяг дефіциту покрити нічим", - зазначив експерт.

Також велика залежність від імпорту та аварійної допомоги, яка теж не завжди можлива в необхідному обсязі в певні години.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко теж вважає, що ризики відключень електроенергії збережуться не тільки влітку, а й узимку.

"Зараз почався сезон планових ремонтів об'єктів генерації і коли не вдається перекрити дефіцит генерації, доводиться відключати споживачів", - зазначив він у коментарі РБК-Україна.

Він вважає, що складна ситуація може зберегтися і в наступних роках.

"Дефіцит гарантовано збережеться, і наступні 2 роки ми будемо жити в такій ситуації. Ми можемо щось поліпшити за рахунок ремонтів того, що пошкоджено, але ніхто не знімає ризик додаткових атак, і вони напевно будуть відбуватися", - зазначив Харченко.

За його прогнозами, обмеження споживання електроенергії в поточному році відбуватимуться досить часто.

"Це не буде Армагеддоном, але до 3-4 години обмеження, я думаю, будуть", - зазначив Харченко.