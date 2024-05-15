Чи стабілізується ситуація з енергопостачанням: прогноз експертів
Ситуація в енергосистемі України залишатиметься нестабільною, і через це для балансування системи можливі подальші вимкнення електроенергії не тільки для промисловості, а й для населення
Про це у коментарі РБК-Україна заявив директор центру "Психея" Геннадій Рябцев.
"Усе залежить і залежатиме від поточної ситуації - від співвідношення між виробництвом і споживанням електроенергії", - зазначив він.
Дефіцит електроенергії періодично виникає вже протягом місяця, але його вдавалося покривати за рахунок імпорту, сонячної генерації, економії та відключень промисловості. Наразі цих заходів не достатньо і буде недостатньо навіть якщо погода нормалізується.
"Наприклад, є сонце - є можливість сонячної генерації, сонця немає - така можливість зникла, і в результаті якийсь обсяг дефіциту покрити нічим", - зазначив експерт.
Також велика залежність від імпорту та аварійної допомоги, яка теж не завжди можлива в необхідному обсязі в певні години.
Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко теж вважає, що ризики відключень електроенергії збережуться не тільки влітку, а й узимку.
"Зараз почався сезон планових ремонтів об'єктів генерації і коли не вдається перекрити дефіцит генерації, доводиться відключати споживачів", - зазначив він у коментарі РБК-Україна.
Він вважає, що складна ситуація може зберегтися і в наступних роках.
"Дефіцит гарантовано збережеться, і наступні 2 роки ми будемо жити в такій ситуації. Ми можемо щось поліпшити за рахунок ремонтів того, що пошкоджено, але ніхто не знімає ризик додаткових атак, і вони напевно будуть відбуватися", - зазначив Харченко.
За його прогнозами, обмеження споживання електроенергії в поточному році відбуватимуться досить часто.
"Це не буде Армагеддоном, але до 3-4 години обмеження, я думаю, будуть", - зазначив Харченко.
Аварійні відключення світла
14-15 травня в низці регіонів України відбувалися аварійні відключення електропостачання. Причиною цих заходів стало різке збільшення споживання електроенергії на тлі похолодання.
Попри короткочасний характер відключень (кілька годин вранці 15 травня), енергетики не виключають їхнього повторення в майбутньому.
З метою стабілізації ситуації та недопущення більш масштабних перебоїв з електрикою, Міністерство енергетики та "Укренерго" закликають громадян до економного споживання електроенергії.
Крім цього, в "Укренерго" попередили, щ оввечері в Україні можуть запровадити аварійні відключення світла.
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