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Чи скорочуватимуть термін мобілізованим ув'язненим після служби: що говорять у Мін'юсті

Укрїна , Понеділок 04 березня 2024 09:07
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Чи скорочуватимуть термін мобілізованим ув'язненим після служби: що говорять у Мін'юсті Фото: міністр юстиції Денис Малюська (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Ярослава Борзова

Гарне виконання обов'язків та певні досягнення на фронті мають бути фактором для того, щоб суд або скорочував, або звільняв від відбування покарання мобілізованих ув'язнених.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр юстиції Денис Малюська.

Як стверджує Малюська, оптимальним варіантом було б зарахування служби в певних пропорціях до відбутого покарання.

"Гарне виконання своїх обов'язків як військового та певні досягнення - це цілком мав би бути фактор для того, щоб суд або скорочував, або звільняв від відбування покарання, навіть якщо строки ще не вичерпались", - каже міністр юстиції.

Він зауважив, що це можливий шанс ув'язненим показати, що вони ресоціалізувались, та є безпечними, перебуваючи на одній стороні зі своїми співгромадянами та воюючи.

Водночас Малюська підкреслив, що в ідеалі потрібен попередній відбір, щоб уникнути ситуацій, коли з в'язниці пішов "якийсь топ-корупціонер, якого впіймали на мільйонних хабарях, а потім він десь засів у "закарпатському котлі".

"Це точно той випадок, який би ми хотіли уникнути, тому що це дискредитує усю ідею", - зазначає він.

Мобілізація ув'язнених

Нагадаємо, у законопроєкті про мобілізацію, який Рада схвалила у першому читанні, пропонується дозволити залучення до лав військ людей з погашеною судимістю.

При цьому у Мін'юсті хочуть радикальніший підхід. Міністр Денис Малюська вважає, що мобілізація засуджених має бути обов'язковою, а не за бажанням.

Більш детально про законопроєкт - у матеріалі РБК-Україна.

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