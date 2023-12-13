Чи схвалять лідери Євросоюзу 50 млрд євро для України: прогноз єврокомісара

За його словами, Угорщина має погодитися на рішення щодо перегляду бюджету, оскільки воно стосується і її власних інтересів.

Зокрема, Будапешт зараз прагне захистити свої кордони від мігрантів, а перегляд бюджету передбачає 15 мільярдів євро на таку політику в рамках усього Євросоюзу.

"Цей пакет, він не тільки для України, у ньому є дещо для міграції, захисту кордонів, підтримки таких країн, як Туреччина, які наразі є добрими друзями Угорщини та навпаки, щоб отримати додаткові фінансові кошти", - пояснив Хан.

Він зазначив, що Єврокомісії має "план Б" на випадок, якщо Угорщина все ж таки накладе вето на рішення про 50 млрд євро для України, але він не хоче його розкривати, щоб "не давати можливості для виходу".

Єврокомісар також підтвердив, що 26 країн ЄС можуть надати допомогу Україні у рамках міжурядової угоди.

"Звичайно. Це одна з можливостей. Але я не вірю, що Угорщина залишиться осторонь міжнародної, не лише європейської, а й міжнародної спільноти", - додав Хан.

50 млрд євро для України

Нагадаємо, раніше Єврокомісія запропонувала виділити для України 50 млрд. євро до 2027 року.

Для того, щоб таке рішення було ухвалено, його мають схвалити усі лідери країн ЄС. Запитання розглянуть на саміті, який пройде вже 14-15 грудня.

Угорщина загрожує накласти вето на таку ініціативу та висуває свої умови. Ще вчора політичний директор прем'єр-міністра Угорщини Балаж Орбан заявляв, що його країна схвалить перегляд бюджету ЄС лише у випадку, якщо блок розморозить 30 млрд євро, призначені для Будапешта.