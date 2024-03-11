Чи схилятимуть Україну до переговорів з РФ: політолог пояснив активність Китаю та Туреччини

Минулого тижня Київ відвідав спецпредставник Китаю Лі Хуей. Візит був присвячений пошуку можливостей врегулювання російсько-української війни, але спроба виявилася безуспішною.

А 8 березня президент України Володимир Зеленський перебував з візитом у Стамбулі, де його колега Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що мирний саміт готові прийняти в Туреччині, але із застереженням, що на нього запросять Росію.

Зеленський відповів, що не бачить представників РФ на такому саміті, оскільки перед цим необхідно розробити план справедливого миру, а вже потім залучати росіян, "які захочуть справедливого миру".

На думку політолога Володимира Фесенка, заяви різних спікерів щодо мирних переговорів України та РФ не пов'язані між собою та мають різну логіку.

При цьому візит Лі Хуея та слова Ердогана укладаються в єдину логіку. І вони викликані активізацією зусиль української дипломатії.

"Чому це сталося зараз? Українська дипломатія готує Глобальний саміт миру, і саме його підготовка спонукала до таких заяв. Китай активізувався, тому що деякі країни Глобального Півдня запитують, чи братиме він участь. Тому і був новий раунд візитів Лі Хуея, щоб оцінити ситуацію і визначитися. Візити Зеленського до Саудівської Аравії та Туреччини пов'язані з тим, що він веде переговори з впливовими лідерами щодо їх особистої участі та щодо впливу на інші країни Глобального Півдня", - розповів Фесенко.

На його думку, така хвиля "миротворчих ініціатив" не означає, що Україну схилятимуть до переговорів на умовах Росії.

"Наші партнери, насамперед США, принаймні діюча адміністрація, і Європа чудово бачать, що зараз не час розпочинати переговори. Тому що в поточній воєнній ситуації Росія вестиме їх лише на своїх умовах. А мир на російських умовах неприйнятний для нас і значною мірою не влаштовує Захід", - додав політолог.

За його словами, якщо зараз піти на такий мир, Росія почне нахабніти, висувати ультиматуми або піде війною проти деяких західних країн.

"Починати переговори недоцільно, і Заході це проявилося зокрема у критиці заяв Папи Франциска. Звучить одна й та сама думка: насамперед треба допомогти Україні, а вже потім, зупинивши російську армію, вести переговори про мир. Тому мова не йде про те, що нас колективно схиляють. Такого немає. За винятком Китаю та Туреччини, які претендують на роль посередника", - зазначив Фесенко.

Заклики до мирних переговорів з РФ

Нагадаємо, раніше Папа Римський Франциск підтримав думку про те, що Україні "потрібно підняти білий прапор та піти на переговори з Росією".

Пізніше у Ватикані пояснили, що понтифік нібито не мав на увазі, що він підтримує капітуляцію України, але вважає за необхідне розпочати переговори між Києвом та Москвою.

Більш детально про таку скандальну заяву - у матеріалі РБК-Україна.

До цього турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Туреччина готова прийняти мирний саміт щодо війни в Україні. На нього Стамбул хоче запросити представників Москви.

Він нагадав, що Туреччина від самого початку робила і робить свій внесок для мирного врегулювання війни в Україні на основі переговорів.

"Ми готові прийняти мирний саміт до якого залучать і Росію", - додав турецький лідер.

Президент України Володимир Зеленський своєю чергою відреагував на формат, запропонований Ердоганом. За його словами, Україна не бачить представників Росії на цьому саміті.

Також нагадаємо, що минулого тижня спецпредставник Китаю у справах Євразії Лі Хуей вдруге відвідав Київ. Візит був присвячений пошуку можливостей врегулювання російсько-української війни, але попри заявлений "відвертий і дружній" тон переговорів, схоже, друга спроба виявилася такою ж безуспішною, як і перша.