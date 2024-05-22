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Чи прийде повістка у Резерв+ та що буде після оновлення даних

Середа 22 травня 2024 09:29
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Чи прийде повістка у Резерв+ та що буде після оновлення даних Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Повістка не прийде у додаток Резерв+, оскільки правила їх вручення не змінилися.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"Наразі не існує такого поняття, як електронна повістка. Законодавчо принципи оповіщення громадян не змінювалися - повістка може бути вручена лише особисто і під підпис, як і раніше", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що після оновлення даних військовозобов'язаний не стане "ухилянтом". Крім того:

  • зникає необхідність проходження ВЛК до окремого рішення ТЦК;
  • зможе отримати витяг із реєстру "Оберіг" та інформацію, яка наявна в органах державної влади;
  • не втрачатиме дорогоцінний час у чергах до ТЦК;
  • уникне штрафів до 51 тисячі гривень;
  • зможе безперешкодно переміщатися через блокпости;
  • проходитиме швидку перевірку даних у разі зупинки на вулиці - замість примусової поїздки до ТЦК.

Зміни в процедурі мобілізації

З 18 травня 2024 року в Україні розпочала роботу електронна черга для запису до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП).

Так, для всіх військовозобов'язаних розпочинається 60-денний період оновлення облікових даних. Це стосується чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають на території України. Зробити це можна через е-кабінет (застосунок "Резерв+"), у ТЦК та СП, а також у Центрах надання адмінпослуг.

Про головні зміни у процесі мобілізації з 18 травня - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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