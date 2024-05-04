Чи працюватимуть банки на Великдень: пояснення Нацбанку

За даними НБУ, на святкові та пам'ятні дні в травні припадає:

1 травня (середа) - День праці;

5 травня (неділя) - Великдень;

8 травня (середа) - День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

Як працюватимуть СЕП та банки в ці дні

НБУ наголосило, що система електронних платежів Національного банку (СЕП) вже понад рік працює в режимі 24/7/365.

Усі банки України підключені до системи та мають можливість здійснювати платежі клієнтів цілодобово та без вихідних, ураховуючи власні потреби та потреби своїх клієнтів.

До того ж в Нацбанку нагадали, що в період дії воєнного стану в Україні тимчасово призупинена дія окремих норм законодавства про працю. Зокрема, Закон України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" визначає, що скасовуються святкові й неробочі дні, у тому числі не переноситься вихідний день на наступний після святкового, якщо той припадає на суботу чи неділю.

"Отже, 1, 6 та 8 травня будуть звичайними робочими днями для фінансової системи", - додали в Нацбанку.

Нагадаємо, вчора НБУ впровадив найбільший пакет пом'якшення валютних обмежень з початку повномасштабної війни.

Детально про зміни, які відбудуться можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.