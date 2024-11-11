Чи повернуться взимку планові відключення світла: що кажуть в "Укренерго"

Українці цієї зими можуть зіткнутися з плановими відключеннями електроенергії через технічні проблеми в енергосистемі. Наразі енергосистема країни працює на межі.

Про це заявив радник прем'єр-міністра України та член Наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Суспільного".

"Можу лише сказати, що наша система працює збалансовано. Так, десь там на межі. Тому що на відміну від минулих років в нас немає в арсеналі великої кількості генеруючого обладнання в резерві", - пояснив він.

Бойко також підкреслив, що для підтримки стабільності в енергомережі Україна отримує електроенергію ззовні. Це сталося через відключення кількох теплових блоків через незначні технічні поломки, які призвели до короткочасного виходу з ладу деяких генеруючих установок.

"Тим не менш вони призвели до короткотермінового виходу з ладу цього генеруючого обладнання. І в якості альтернативного засобу збалансування "Укренерго" отримує аварійну допомогу", - зазначив він.

Бойко запевнив, що після завершення ремонтних робіт на генеруючих установках аварійна допомога буде припинена, а в систему повернуться внутрішні генеруючі одиниці, що дозволить зменшити залежність від зовнішніх постачань.

"При температурах до -5 градусів включно ми бачимо як за допомогою внутрішнього ресурсу, залучаючи якісь обсяги імпорту, здійснювати збалансування роботи енергосистеми без застосування графіків відключення споживачів. При нижчих температурах така імовірність є", - заявив він.

Разом з тим Бойко зазначив, що реальна картина буде залежати від багатьох факторів. Зокрема, від реалістичного графіка відновлення генеруючих одиниць.

"Тому, що енергетики багато чого знову повернули до роботи. На сьогодні це близько третини від пошкодженого цього року. Але в планах є ще завершення робіт по ряду об'єктів, які повинні повернутися в роботу і відповідно збільшити надійність і гнучкість системи саме на найбільш холодні місяці", - підкреслив він.