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Вернутся ли зимой плановые отключения света: что говорят в "Укрэнерго"

Понедельник 11 ноября 2024 14:58
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Вернутся ли зимой плановые отключения света: что говорят в "Укрэнерго" Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украинцы этой зимой могут столкнуться с плановыми отключениями электроэнергии из-за технических проблем в энергосистеме. Сейчас энергосистема страны работает на пределе.

Об этом заявил советник премьер-министра Украины и член Наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Суспільного".

"Могу лишь сказать, что наша система работает сбалансировано. Да, где-то там на грани. Потому что в отличие от прошлых лет у нас нет в арсенале большого количества генерирующего оборудования в резерве", - пояснил он.

Бойко также подчеркнул, что для поддержания стабильности в энергосети Украина получает электроэнергию извне. Это произошло из-за отключения нескольких тепловых блоков из-за незначительных технических поломок, которые привели к кратковременному выходу из строя некоторых генерирующих установок.

"Тем не менее они привели к краткосрочному выходу из строя этого генерирующего оборудования. И в качестве альтернативного средства сбалансирования "Укрэнерго" получает аварийную помощь", - отметил он.

Бойко заверил, что после завершения ремонтных работ на генерирующих установках аварийная помощь будет прекращена, а в систему вернутся внутренние генерирующие единицы, что позволит уменьшить зависимость от внешних поставок.

"При температурах до -5 градусов включительно мы видим как с помощью внутреннего ресурса, привлекая какие-то объемы импорта, осуществлять сбалансирование работы энергосистемы без применения графиков отключения потребителей. При более низких температурах такая вероятность есть", - заявил он.

Вместе с тем Бойко отметил, что реальная картина будет зависеть от многих факторов. В частности, от реалистичного графика восстановления генерирующих единиц.

"Потому, что энергетики многое снова вернули к работе. На сегодня это около трети от поврежденного в этом году. Но в планах есть еще завершение работ по ряду объектов, которые должны вернуться в работу и соответственно увеличить надежность и гибкость системы именно на наиболее холодные месяцы", - подчеркнул он.

Украина прошла сентябрь и октябрь без графиков отключения света. "Укрэнерго" уже готовится к нескольким вариантам на зиму. Худший сценарий предполагает продолжение массированных обстрелов инфраструктуры, передаточной сети, объектов генерации. В таком случае свет будут выключать до 8 часов в сутки.

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Укрэнерго Отключения света
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