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Чи потрібно йти в ТЦК, якщо є право на бронювання: відповідь Міноборони

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Якщо військовозобовʼязаний має право на бронювання, йому все одно потрібно прибути до ТЦК.

Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Прибути до ТЦК так (потрібно, - ред.). Тому що закон, який набуде чинності з 18 травня, говорить нам про те, що всі військовозобов'язані мають уточнити свою дані в ТЦК або за допомогою електронного кабінету, або в ЦНАП прийти. Тобто є три варіанти принаймні", - заявив він.

Лазуткін зазначив, що навіть ті, які не підлягають бронюванню, але у них є якісь підстави для відстрочки (наприклад, багатодітні батьки), то варто оновити свої дані. 

Закон про мобілізацію

Чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані протягом 60 днів з моменту набуття чинності нового закону про мобілізацію (18 травня) оновити свої дані у військово-обліковому реєстрі.

Детальніше про те, що саме зміниться з набуттям чинности нового закону - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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