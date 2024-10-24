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Чи потрібно вести мирні переговори з Росією: як змінилася думка українців за останній рік

Фото: переговори в Стамбулі (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Кількість прихильників мирних переговорів з Росією серед українців зросла за останній рік. Однак до більшості їм ще далеко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова.

Рік тому, 21% опитаних вважали, що переговори з Росією "це дієвий спосіб досягнення миру, яким слід скористатися вже зараз", а 63% були не згодні з цим.

У вересні 2024 року частка тих, хто так вважає, зросла до 35%, хоча відносна більшість (48%) з цим не згодні.

Також більше стало тих, хто погоджується з судженням "переговори з Росією слід вести тільки після витіснення її військ на лінію протистояння станом на 23 лютого 2022 року" (частка таких зросла з 25% до 37%), і з 61% до 41% знизилася частка тих, хто з цим не згоден.

Також менше стало тих, хто вважає, що "переговори з Росією слід вести тільки після витіснення (виведення) її військ на кордони станом на 1991 рік" (їх частка зменшилася з 61% до 49%, не згодні відповідно 24% і 29%).

Опитування проведене Центром Разумкова з 20 по 26 вересня 2024 року 2024 року методом face-to-face в усіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих та територій, на яких тривають бойові дії. Опитано 2016 респондентів, теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, у вересні 2024 року 83% опитаних вірять у перемогу України у війні з Росією.

Серед респондентів, які вірять у перемогу, 39% вважають, що вона настане через 1-2 роки, 19,5% - що вона настане до кінця цього року, 15% - що для цього потрібно від 3 до 5 років, 5% - більше 5 років, 2% - що перемога відбудеться "навряд чи за мого життя".

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