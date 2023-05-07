Чи потрібно переоформлювати інвалідність: адреси МСЕК у Києві

"Особи з інвалідністю можуть переоформити МСЕК за власним бажанням. Поряд із тим, уряд надав можливість пройти медичне обстеження для проведення повторної медико-соціальної експертизи протягом шести місяців після припинення/скасування воєнного стану", - йдеться в повідомленні.

Як встановлюється група інвалідності

І, II чи III групу інвалідності встановлюють з огляду на ступінь обмеження життєдіяльності людини.

I група інвалідності (підгрупи А і Б) встановлюється людям із найважчим станом здоров’я, які не здатні до самообслуговування, самостійного пересування, спілкування, контролювання поведінки тощо.;

встановлюється людям із найважчим станом здоров’я, які не здатні до самообслуговування, самостійного пересування, спілкування, контролювання поведінки тощо.; ІI групу інвалідності можуть отримати ті, хто має значне обмеження життєдіяльності, але не потребує постійного догляду або допомоги;

можуть отримати ті, хто має значне обмеження життєдіяльності, але не потребує постійного догляду або допомоги; ІIІ група інвалідності надається особам, які мають помірні функціональні порушення й обмеження, потребують соціальної допомоги і соціального захисту. Люди з інвалідністю III групи можуть навчатися та працювати, однак за умови забезпечення їх реабілітацією, засобами компенсації фізичних дефектів чи порушених функцій організму.

Окрім зазначених критеріїв, питання встановлення інвалідності регламентується постановою КМУ № 10 від 21.01.2015 р. Вона містить чіткий перелік станів, за яких група інвалідності встановлюється довічно.

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