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Чи потрібне направлення від сімейного лікаря для огляду у гінеколога: відповідь НСЗУ

Субота 17 серпня 2024 16:42
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Чи потрібне направлення від сімейного лікаря для огляду у гінеколога: відповідь НСЗУ Ілюстративне фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Жінкам важливо дбати про власне здоров’я незалежно від віку. Важливо періодично відвідувати гінеколога, навіть якщо не маєте скарг або наміру завагітнити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НСЗУ.

Варто зауважити, що електронне направлення не є обов’язковою умовою, щоб записатися на прийом до гінеколога.

Для того, щоб потрапити на прийом необхідно звернутись у будь-який медичний заклад, який має договір із НСЗУ за пакетом “Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах” та в якому працює гінеколог.

Якщо гінеколог потрібен майбутній мамі, тоді необхідно обирати з тих медичних закладів, що мають договір із НСЗУ за пакетом “Ведення вагітності в амбулаторних умовах”.

РБК-Україна пояснювало, від яких хвороб за допомогою вакцинації можна захиститись дорослим.

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