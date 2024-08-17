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Нужно ли направление от семейного врача для осмотра у гинеколога: ответ НСЗУ

Суббота 17 августа 2024 16:42
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Нужно ли направление от семейного врача для осмотра у гинеколога: ответ НСЗУ Иллюстративное фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Женщинам важно заботиться о собственном здоровье независимо от возраста. Важно периодически посещать гинеколога, даже если нет жалоб или намерения забеременеть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НСЗУ.

Следует заметить, что электронное направление не является обязательным условием, чтобы записаться на прием к гинекологу.

Для того чтобы попасть на прием, необходимо обратиться в любое медицинское учреждение, имеющее договор с НСЗУ по пакету «Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях» и в котором работает гинеколог.

Если гинеколог нужен будущей маме, необходимо выбирать из тех медицинских учреждений, которые имеют договор с НСЗУ по пакету "Ведение беременности в амбулаторных условиях".

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