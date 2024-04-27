Чи посилює РФ ППО в Криму через ракети ATACMS, які передали США: відповідь Плетенчука

Зараз РФ займається відновленням системи протиповітряної оборони в тимчасово окупованому Криму. Про посилення поки що навіть не йдеться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар начальника Обʼєднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.
"Тут питання не в тому, щоб її (ППО - ред) посилити, а щоб відновити. Тому що попередня атака трохи змінила конфігурацію ППО Криму, у зв’язку з тим, що ці системи ППО було банально знищено", - сказав він.
За словами Плетенчука, той факт, що ворог буде відновлювати втрачені позиції ППО у Криму, навіть не обговорюється.
"Єдине, як ви бачите, вони навіть використовують носій крилатих ракет в якості корабля ППО і він з цим завданням не впорався", - зазначив спікер.
24 квітня президент США Джо Байден підписав законопроект, що передбачає виділення нового пакету допомоги для України на більше, ніж 60 млрд доларів.
Зазначимо, що перед тим, як у США нарешті дали "зелене світло" допомоги для Києва, президент України Володимир Зеленський заявив про домовленість про постачання ракет ATAСMS. При цьому The New York Times писало, що в середині лютого Байден таємно вирішив надати Україні понад 100 ракет більшого радіусу дії ATACMS поза вищезазначеним пакетом допомоги.
Зазначимо, що в Міноборони США не приховували, що ракети передані ЗСУ, призначені для того, щоб посилити тиск на Крим. Як писало РБК-Україна, ймовірно, саме за допомогою ATACMS Україна завдала удару по аеродрому в Джанкої.
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