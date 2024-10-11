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Чи посилить РФ удари по Україні на тлі збільшення виробництва бомб Д-30СН: думка експерта

Київ, П'ятниця 11 жовтня 2024 19:34
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Чи посилить РФ удари по Україні на тлі збільшення виробництва бомб Д-30СН: думка експерта Ілюстративне фото: російські бомбардувальники регулярно атакують Україну (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Данило Крамаренко
Експерт: Валерій Романенко

Росія наростила виробництво плануючих бомб Д-30СН. Але це не призведе до значно більшої кількості ударів по українських містах.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив авіаційний експерт Валерій Романенко.

Експерт нагадав, що для ударів авіабомбами потрібні носії. А їхня кількість у РФ не збільшується такими ж темпами, як і виробництво Д-30СН.

"Цього року випустили всього два Су-57, хоча мали десь 10-15. Тобто у них просто не вистачає носіїв, щоб збільшити інтенсивність ударів", - пояснив Романенко.

Він уточнив, що якщо виробництво таких авіабомб у Росії зросте втричі, то фактично втричі зростуть їхні запаси.

"Можливо, застосування збільшиться на 15-20% за рахунок Су-57. Щоб утричі більше полетіло на нас цих бомб, такого я не чекаю", - розповів Романенко.

Але, як уточнив експерт, навіть незважаючи на те, що значного посилення ударів не буде, у збільшенні запасів таких бомб у РФ немає нічого хорошого.

Д-30СН

Варто зауважити, що бомби Д-30СН відрізняються від звичайних КАБів, які росіяни запускають по українських населених пунктах.

Одна з головних відмінностей - дальність польоту. Такі бомби можуть досягати цілі на відстані від 90 кілометрів. При цьому за потужністю вони схожі на ФАБ-250, в якій маса бойової частини - 100 кілограм.

Більш детально про такі авіабомби - у матеріалі РБК-Україна.

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