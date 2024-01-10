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Чи подорожчають квитки на потяги по Україні: що говорять в УЗ

Україна, Середа 10 січня 2024 11:59
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Чи подорожчають квитки на потяги по Україні: що говорять в УЗ Фото: чи подорожчають квитки на потяги по Україні (Віталій НОсач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

"Укрзалізниця" найближчим часом не планує підвищувати вартість квитків на потяги, які курсують усередині країни.

Про це заявив керівник із пасажирських комунікацій "Укрзалізниці" Олександр Шевченко, пише РБК-Україна з посиланням на "Українське радіо".

"У грудні ми зробили часткове подорожчання міжнародних квитків, необхідне, щоб ціна всередині країни залишалася незмінною", - зазначив він.

За його словами, наразі в керівництві УЗ не бачать можливості, навіть морально-етичної, підвищувати ціни на внутрішні пасажирські перевезення.

Подорожчання квитків на потяги міжнародних рейсів

В Україні зросла вартість квитків на міжнародні залізничні пасажирські рейси на більшість поїздів. Нові тарифи почали діяти з 10 грудня.

Як пояснювали в УЗ, оновлення тарифів та перегляд розміру знижок дозволить "продовжити оновлювати парк вагонів та зменшити загальні збитки від пасажирських перевезень". Докладніше про нові тарифи на ці напрямки – у матеріалі РБК-Україна.

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Укрзалізниця потяги
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