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Подорожают ли билеты на поезда по Украине: что говорят в УЗ

Украина, Среда 10 января 2024 11:59
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Подорожают ли билеты на поезда по Украине: что говорят в УЗ Фото: подорожают ли билеты на поезда по Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

"Укрзализныця" в ближайшее время не планирует повышать стоимость билетов на поезда, курсирующие внутри страны.

Об этом заявил руководитель по пассажирским коммуникациям "Укрзализныци" Александр Шевченко, пишет РБК-Украина со ссылкой на "Українське радіо".

"В декабре мы сделали частичное удорожание международных билетов, необходимое, чтобы цена внутри страны оставалась неизменной", - отметил он.

По его словам, в руководстве УЗ не видят возможности, даже морально-нравственной, повышать цены на внутренние пассажирские перевозки.

Подорожание билетов на поезда международных рейсов

В Украине выросла стоимость билетов на международные железнодорожные пассажирские рейсы на большинство поездов. Новые тарифы начали действовать с 10 декабря.

Как объясняли в УЗ, обновление тарифов и пересмотр размера скидок позволит "продолжить обновлять парк вагонов и уменьшить общий ущерб от пассажирских перевозок". Подробнее о новых тарифах на эти направления - в материале РБК-Украина.

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Укрзализныця потяги
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