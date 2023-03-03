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Чи почнуться переговори з РФ після звільнення південних областей: що кажуть у Зеленського

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Україна, П'ятниця 03 березня 2023 23:03
Чи почнуться переговори з РФ після звільнення південних областей: що кажуть у Зеленського Фото: радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Лише президент України Володимир Зеленський буде визначати, коли та за яких умов починати мирні переговори з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в інтерв'ю журналісту Василю Голованову.

Вчора радник головнокомандувача ЗСУ генерал Назаров сказав в інтерв'ю Der Spiegel, що після відвоювання Україною окупованих територій Херсонської та Запорізької областей можна буде говорити про переговори між Києвом та Москвою.

Проте сьогодні радник голови Офісу президента заявив, що рішення про переговори з РФ прийматиме лише президент України.

"Це виключно компетенція президента України, який вже зафіксував, коли та як ми можемо почати мирний переговорний процес. Це вихід російських військ з усієї окупованої території. Як це буде відбуватися далі, будемо дивитися. Президент єдиний, хто може вносити корективи у наші позиції", - наголосив Подоляк.

Нагадаємо, сьогодні секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов висловив свою думку про перемовини з РФ.

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