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Чи планують відключати світло в Україні при похолоданні: відповідь Міненерго

Україна, Четвер 23 листопада 2023 18:22
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Чи планують відключати світло в Україні при похолоданні: відповідь Міненерго Фото: в Міненерго відповіли, чи планують відключати світло в Україні під час похолодання (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські енергетики прогнозували холодну погоду і не планують запроваджувати графіки відключень світла у разі зниження температури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра енергетики України Світлани Грінчук в ефірі телемарафону.

"Зрозуміло, що разом зі зниженням температури зростає споживання електроенергії. Але ще раз наголошую, що на сьогоднішній день ситуація контрольована. І якщо не буде значних обстрілів, не буде значних пошкоджень, у тому числі через погодні умови (налипання снігу чи вітру)… не плануємо запроваджувати жодних графіків", - наголосила Грінчук.

Вона зазначила, що навіть зараз, коли в аварійному ремонті перебували сім енергоблоків, чотири вже розпочали роботу через 6-7 годин. Енергетики продовжать так само швидко ремонтувати об'єкти інфраструктури.

"Ми прогнозували і зниження температури. І з тією ситуацією, яка зараз, навіть при зниженні температури ми не плануємо графіків відключень, особливо для побутових споживачів", - додала Грінчук.

Дефіцит в енергосистемі

Нагадаємо, сьогодні, 23 листопада, стало відомо, що у енергетичній системі України спостерігається дефіцит. За інформацією "Укренерго", він продовжує зростати на тлі похолодання.

Вранці у Дніпрі та Чернігівській області частина мешканців залишилася без електропостачання.

При цьому у ДТЕК попередили киян про можливі відключення світла через те, що на тлі складних погодних умов можуть бути аварії.

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