Чи планують відключати світло в Україні при похолоданні: відповідь Міненерго
Українські енергетики прогнозували холодну погоду і не планують запроваджувати графіки відключень світла у разі зниження температури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра енергетики України Світлани Грінчук в ефірі телемарафону.
"Зрозуміло, що разом зі зниженням температури зростає споживання електроенергії. Але ще раз наголошую, що на сьогоднішній день ситуація контрольована. І якщо не буде значних обстрілів, не буде значних пошкоджень, у тому числі через погодні умови (налипання снігу чи вітру)… не плануємо запроваджувати жодних графіків", - наголосила Грінчук.
Вона зазначила, що навіть зараз, коли в аварійному ремонті перебували сім енергоблоків, чотири вже розпочали роботу через 6-7 годин. Енергетики продовжать так само швидко ремонтувати об'єкти інфраструктури.
"Ми прогнозували і зниження температури. І з тією ситуацією, яка зараз, навіть при зниженні температури ми не плануємо графіків відключень, особливо для побутових споживачів", - додала Грінчук.
Дефіцит в енергосистемі
Нагадаємо, сьогодні, 23 листопада, стало відомо, що у енергетичній системі України спостерігається дефіцит. За інформацією "Укренерго", він продовжує зростати на тлі похолодання.
Вранці у Дніпрі та Чернігівській області частина мешканців залишилася без електропостачання.
При цьому у ДТЕК попередили киян про можливі відключення світла через те, що на тлі складних погодних умов можуть бути аварії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram \.