Чи планують підвищувати пенсійний вік в Україні: відповідь Мінсоцполітики

"Ні, ми не будемо його (пенсійний вік, - ред.) збільшувати. Стандарт, закладений в 2017 році, є оптимальним, і його варто зберегти. Він регламентує не вік людини, а кількість відпрацьованих років. Водночас у 65 років за будь-яких обставин громадянин може вийти на пенсію. Тепер, на мою думку, це - непоганий варіант", - сказала вона.

За її словами, у міністерстві хочуть працювати, щоб поновлювати навички людей літнього віку, давати їм нові навички, наприклад, із цифрової грамотності, щоб вони могли залишатись на ринку праці якомога довше.

"Людина у 65 років - це не дідусь із сивою бородою. Це ще дуже активна особистість, яка хоче бути затребуваною в суспільстві, має гарні можливості робити внесок в економіку і чудовий досвід. Враховуючи ці обставини, нам потрібно створювати умови, щоб люди пенсійного віку хотіли долучитися до роботи, і щоб роботодавці також розглядали їх як цінний ресурс", - сказала голова Мінсоцполітики.

Жолнович також вважає, що пенсія дещо десоціалізує, бо зникає необхідність ходити на роботу і відповідно перебувати в соціумі. Але активні дії продовжують наше життя.

"Тому одне з наших завдань - не залишати людей у "чотирьох стінах" якомога раніше, а зберегти цю соціальну активність", - додала міністр.