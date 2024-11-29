Чи планують підвищення пенсійного віку в Україні: які аргументи в уряді

"Я вважаю, що наразі говорити про загальне підвищення пенсійного віку точно передчасно", - сказала вона.

За її словами, це рішення зараз не буде оптимальним.

Як зазначила чиновниця, спочатку потрібно зробити level playing field ("рівне поле гри") для усіх громадян.

"Перш ніж говорити про будь-які підвищення в майбутньому, навіть з урахуванням демографії, я би казала, що нам спочатку потрібно запровадити level playing field в системі пенсійного забезпечення. Коли у нас кожен четвертий громадянин сьогодні за діючими правилами фактично має право на достроковий вихід на пенсію підвищувати пенсійний вік для тих, в кого він і так порівняно вже високі, це точно не буде справедливо", - скзала вона.

За її словами, це не буде зрозуміло для тих людей, які бачать, "що я буду виходити на пенсію в 65, а ось тут є людина яка виходить на пенсію в 55 чи в 45".

"Це не допоможе суттєво вирішити проблему, але це лише призведе до того що всі будуть намагатися потрапити в якусь там пільгову категорію", - сказала вона.

Додатковий ресурс

Крім того, Марчак вказала на суттєвий ресурс збільшення пенсійних внесків. Зараз близько 2 мільйонів сплачують внески з мінімальної зарплати.

"Це означає, що в нас є суттєвий простір для підвищення такої свідомості щодо сплати внесків всередині системи. У нас сьогодні є очевидна проблема з тим, що більшість громадян не розуміють взагалі від чого залежить розмір пенсій", - сказала заступниця міністра соцполітики.

Марчак розповіла, що за даними Київської школи економіки, ретина респондентів не знають, що на розмір їхньої пенсії буде впливати кількість відпрацьованих років, половина респондентів не знають, що розмір їхньої пенсії буде залежати від сплати внесків.

Марчак також повідомила, що зараз в Україні сплачують страхові внески до пенсійної системи 10,7 млн осіб, в той час, як кількість пенсіонерів становить 10,5 млн станом перше півріччя 2024 року.

"У нас фактично один працюючи утримує одного пенсіонера", - констатувала вона.