Чи планують окупанти наступати на Запоріжжя і Херсон: відповідь експертів

Як зазначається в матеріалі, противник в районі Пʼятихаток вийшов до сіл Степове та Малі Щербаки. Ціллю ворожого наступу тут може стати місто Оріхів. Тим паче, що окупанти активізувались і південніше від міста в районі Роботиного. З іншого боку, ворожа армія може мати на меті розширити своє вклинення по всьому відрізку від Кам'янського до Щербаків, щоби звідти підібратись ближче до Запоріжжя.

За тиждень ворогу не вдалось досягнути на цій ділянці суттєвих проривів. Поки цей наступ має дуже обмежений характер і ще незрозуміло чи планує Москва наростити інтенсивність та масштаб своїх дій тут.

"Можна відкрити зведення Генштабу і подивитися, де у нас основна частина бойових зіткнень. Вдень 120-150, з них більше 50 - це Покровськ і Торецьк. А Запоріжжя - це до 10 зіткнень, тобто це такий рівень активізації, як, скажімо, на Харківському напрямку. Це точно не генеральний наступ, не спроба прориву", - каже військовий експерт Павло Нарожний.

На Херсонському напрямку ситуація ще менш динамічна. Російська армія здебільшого займається тим, що захоплює острови на Дніпрі, але ЗСУ, знаходячись на висотах, їх "збивають". Таким чином окупантам не вдається побудувати плацдарм для подальших наступальних дій на Херсонщині.

"По Херсонській вони воюють за те, щоб захоплювати по Дніпру острови і організувати плацдарми. Наші на високому правому березі їх збивають з цих плацдармів, але наміри є", - каже екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко в коментарі РБК-Україна.