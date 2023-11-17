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Чи підвищать студентам в Україні стипендію. Відповідь Зеленського

Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський розповів, що український уряд працює над питанням підвищення розміру стипендій для студентів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він розповів під час зустрічі зі студентами Маріупольського державного університету.

"Щодо стипендій - таке завдання в уряду є. Ми це обговорювали з міністерством. Ми попрацюємо над тим, щоб збільшити наступного року обсяг стипендій", - сказав Зеленський. 

Він зауважив, що наразі це не просте запитання, оскільки в Україні триває війна і є кошторис важливих речей, який не можна скорочувати чи зменшувати.

"Але я хочу підкреслити, що те, що ви тут, навчаєтесь в Україні, це дуже важливі речі. І ми повинні знаходити пріоритизацію тих українців, які в Україні, бо їм складніше", - підкреслив він.

Раніше представник президента в Раді Федір Веніславський подав законопроект, який передбачає скасування відстрочки від мобілізації для студенів-чоловіків з 30-річного віку. Це стосується і тих, хто не підвищує рівень, а лише отримує ще одну освіту.

Раніше ми розповідали, які зміни готують у МОН для українських дітей за кордоном.

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