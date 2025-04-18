Чи підпише Україна наступного тижня угоду з США: відповідь торгового представника

Вашингтон та Київ мають спільний погляд на зміст угоди про економічне партнерство та інвестиційний фонд. Зараз напрацьовується текст документа.

Про це сказав заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

"У наступний четвер, 24 квітня, розпочнеться наступний раунд переговорів. Ми зараз паралельно працюємо з юридичними командами, з нашою, з американською і намагаємося навіть онлайн познімати багато технічних питань, щоб звузити їх до найбільш чутливих, які потребуватимуть політичного рішення", - сказав він.

За його словами, відповідь на те, чи буде підписання угоди 26 квітня, залежить від того, "наскільки успішно пройдуть ці переговори". За його словами, обсяг угоди - це десятки сторінок.

"Будемо прагнути, але ніхто не обіцяє, що саме точно 26 квітня ми закінчимо", - заявив Качка.

Великі шанси

Він заявив, що обидві сторони розуміють, про що вони домовляються, тому є великий шанс на підписання.

За його словами, з боку США це намір "отримати дохід від інвестицій в Україну". Качка повідомив, що США від діяльності інвестиційного фонду "зароблять щонайменше стільки, скільки надавалося допомоги".

"Для на важливо залучення інвестицій, продовження допомоги. І ми бачимо, що немає суперечностей в цих інтересах", - додав він.

Качка повідомив, що угода про створення спільного фонду буде укладатися між українським державним підприємством та Міжнародною фінансовою корпорацією розвитку США.

Меморандум та угода

Нагадаємо, Україна та США підписали економічне партнерство. Меморандум містить положення, за яким "Сполучені Штати Америки надали значну фінансову та матеріальну підтримку Україні з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року".

Наступним етапом буде підписання угоди про створення інвестиційного фонду відбудови, з якого США будуть отримувати прибутки за проєкти в Україні.

Український прем’єр-міністр Денис Шмигаль відвідає Вашингтон, протягом тижня, починаючи з 21 квітня 2025 року, щоб зустрітися з міністром фінансів США Бессентом і підтримати на високому рівні завершення технічних обговорень.

"Очікується, що переговорні групи прозвітують про прогрес до 26 квітня 2025 року з метою завершення обговорень до цієї дати та якнайшвидшого підписання", - йдеться в меморандумі.

Шлях угоди

Під час години запитань до уряду 18 квітня Шмигаля спитали про ратифікацію в угоди у Верховній Раді. Він відповів наступне:

"Угода, яка буде міжурядова, створена у відповідності до законодавства, безсумнівно буде представлена для ратифікації в уряд. Це у відповідності до вимог нашого законодавства".

Водночас ратифікувати угоди має право лише Верховна Рада шляхом ухвалення відповідного закону.

Згідно з законом про міжнародні договори, "від імені уряду України укладаються міжнародні договори України з економічних, торговельних, науково-технічних, гуманітарних та інших питань, віднесених до відання Кабінету міністрів України".