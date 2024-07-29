UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чи перевіряють оновлення даних у військовозобов'язаних жінок на кордоні: відповідь ДПСУ

Фото: Андрій Демченко (facebook.com)
Автор: Олександр Білоус

Прикордонники не перевірятимуть у військовозобов'язаних жінок оновлення даних. Вони мають право перетину кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника ДПСУ Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

Демченко нагадав, що для чоловіків, які мають право на виїзд за кордон, обов’язковим є наявність військового квитка.

"Щодо категорії жінок, то вкотре зазначу, що обмеження на кордоні стосується тільки чоловіків - громадян України у віці від 18 до 60. Інші категорії, жінки, юнаки, вони не обмежені в праві перетину кордону", - сказав він.

На уточнююче запитання, чи не перевірятимуть у жінок оновлення даних в ТЦК, Демченко відповів: "Саме так. Якщо будуть обмеження щодо інших категорій громадян, то обов'язково Державно прикордонна служба про це зазначить".

Жінки-медики

Нагадаємо, жінки-медики вважаються військовозобов'язаними, тому також повинні були оновити свої дані у ТЦК до 16 липня. Жінки, які мають певні медичні спеціальності, зобов'язані стати на військовий облік до 45 років. Неоновлення даних у ТЦК є порушенням правил військового обліку, за яке передбачено штраф у розмірі від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень

Однак поки в Україні не було прецедентів штрафування жінок-медиків за неоновлення даних.

 

З 16 липня для перетину кордону чоловікам віком від 18 до 60 років з 17 липня потрібно мати військовий квиток. Водночас категорії тих, кому дозволений виїзд, не змінилися.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТЦКПрикордонна служба