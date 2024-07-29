Чи перевіряють оновлення даних у військовозобов'язаних жінок на кордоні: відповідь ДПСУ

Демченко нагадав, що для чоловіків, які мають право на виїзд за кордон, обов’язковим є наявність військового квитка.

"Щодо категорії жінок, то вкотре зазначу, що обмеження на кордоні стосується тільки чоловіків - громадян України у віці від 18 до 60. Інші категорії, жінки, юнаки, вони не обмежені в праві перетину кордону", - сказав він.

На уточнююче запитання, чи не перевірятимуть у жінок оновлення даних в ТЦК, Демченко відповів: "Саме так. Якщо будуть обмеження щодо інших категорій громадян, то обов'язково Державно прикордонна служба про це зазначить".

Жінки-медики

Нагадаємо, жінки-медики вважаються військовозобов'язаними, тому також повинні були оновити свої дані у ТЦК до 16 липня. Жінки, які мають певні медичні спеціальності, зобов'язані стати на військовий облік до 45 років. Неоновлення даних у ТЦК є порушенням правил військового обліку, за яке передбачено штраф у розмірі від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень

Однак поки в Україні не було прецедентів штрафування жінок-медиків за неоновлення даних.