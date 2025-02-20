Чи обвалиться фронт без допомоги Україні від США: думка експерта

Без військової допомоги від США українські захисники навряд чи довго протримаються. Однак фронт не обвалиться моментально.

"Звісно, що без американської допомоги нам довго-довго не протриматися, але з іншої сторони, я далекий від думки від того, що фронт може розвалитися отак моментально, просто раз і все", - сказав Ступак.

Він зазначив, що у разі припинення допомоги США в України будуть проблеми зі снарядами, запчастинами, розвідданими тощо.

"Буде важко і складно, але подивіться на 2024, коли чотири місяці поспіль у нас не було допомоги від США. Так, ми втратили частину територій, але ж то не була легка прогулянка для росіян. Була дійсна кривава баня для РФ і всі досягнення давалися шаленою вартістю", - додав експерт.