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Чи обов'язково для звільнення Криму знищувати Керченський міст: відповідь Неїжпапи

Фото: командувач ВМС України Олексій Неїжпапа (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко

Для звільнення окупованого Криму потрібно знищити Керченський міст, бо це є елемент логістики. А вся військова логістика росіян має бути знищена для перемоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю командувача ВМС Олексія Неїжпапи журналістці Наталії Мосейчук.

Зокрема він відповів на питання про те, чи вважає реалістичною метою захід українських кораблів до Севастополя.

"Це як у російській пісні - "я знаю то, что невозможно возможно". Звичайно, інакше бути не може. Я вже казав, що ми повинні до кінця дійти", - сказав командувач.

Але для того, щоби звільнити Крим, необхідно знищити Керченський міст.

"Кримський міст - це логістичний ланцюг, який працює на агресорі. І всі логістичні ланцюги для перемоги мають бути знешкоджені. Тому, звичайно, є така ціль. Напевно, не в таких обсягах (забезпечує військові поставки, - ред.), які були у 2022 році, тому що він був вражений. Але все ж таки залишається ланцюжком поставок для окупаційних військ", - додав Неїжпапа.

Що відомо про плани Кримського мосту

У травні видання The Independent повідомило, що після неодноразових атак Росія припинила постачання зброї для своїх військ через Кримський міст. І перейшла на використання сухопутних маршрутів через окуповану територію.

У зв'язку з цим речник ВМС Дмитро Плетенчук в інтерв'ю РБК-Україна казав, що міст вже не має такого великого тактично-стратегічного значення для росіян і його ліквідація не дасть бажаного ефекту.

"Бо для військової логістики він майже не використовується. Менше чверті загального навантаження несе цей міст. Решта йде по поромній переправі, по якій нещодавно було завдано удару", - сказав він.

Тим не менш, питання знищення мосту досі обговорюється. Начальник військової розвідки Кирило Буданов говорив, що зруйнувати його можуть ракети великої дальності ATACMS, якщо їх передадуть Україні в достатніх кількостях.

Аналітики ISW вважають, що знищення мосту ускладнить росіянам окупацію Криму.

 

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