У МОН зробили важливу заяву для українських школярів за кордоном

Багато українців виїхали за кордон з дітьми. Немало школярів пішли навчатися у місцеві заклади освіти, багато з них продовжують вчиться в Україні онлайн. Втім, у Міносвіти не вимагають від усіх дітей за кордоном продовжувати дистанційно вчитися за українською програмою.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Уроки в еміграції. Як школярі з України звикають до ЄС і що буде з їхньою освітою".