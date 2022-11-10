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Чи обірветься підтримка України з боку США за нового Конгресу: відповідь експерта

Фото: експерти вважають, що США допомагатимуть Україні за нового Конгресу (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч

США продовжать підтримувати Україну навіть за нового Конгресу. Проте процес виділення допомоги проходитиме складніше.

Про це розповіла директор центру "Нова Європа" Олена Гетьманчук для матеріалу РБК-Україна "Перезавантаження Конгресу. Як пройшли вибори в США і чого чекати Україні від партії Трампа".

За її словами, тема американської допомоги Україні у будь-якому разі використовуватиметься у політичній боротьбі у новому Конгресі. При цьому активно обговорюватимуть її як ліві демократи, так і трампісти-республіканці. Деякі з них навіть обіцяють "не дати Україні "жодного цента".

Однак варто розуміти, що кількість затятих трампістів у республіканській фракції в Палаті представників збільшиться, але буде меншою за очікувану. Тому вирішального впливу на прийняття рішень вони не матимуть.

Також очікується, що до кінця року старий Конгрес проголосує за ще один масштабний пакет допомоги Україні розміром від 50 млрд доларів.

"Підтримка України з боку США буде більш обумовленою, більше приділятиметься уваги нагляду за використанням коштів, можуть бути торги з питань, не пов'язаних з Україною. Тобто підтримка даватиметься нам складніше, але її різкого припинення з початком роботи нового Конгресу точно не станеться ", - сказала Гетьманчук.

Більш детально про те, як пройшли американські вибори і чого чекати Україні - можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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