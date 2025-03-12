Чи обговорювали США та Україна гарантії безпеки під час зустрічі в Джидді: відповідь Зеленського

Володимир Зеленський прокоментував питання гарантій безпеки України, яке обговорювали під час переговорів у Джидді.

За його словами, всі положення, відображені у спільному стейтменті за підсумками зустрічі, є позитивними сигналами. В тому числі, вони містять про безпеку України.

"Я отримав максимальні деталі телефоном від моєї команди. Але все ж таки про гарантії безпеки ми будемо говорити більш детально, якщо буде тиша на 30 днів", - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що цей період є необхідним для того, щоб узгоджені кроки щодо безпекових гарантій були оформлені документально. Україна має власні пропозиції, однак ключове - узгодження цих форматів із союзниками.

"В нас є свої пропозиції, але покласти на папір погоджені кроки нашими союзниками і формати тих, чи інших гарантій безпеки, які будуть у України після закінчення цієї війни" - наголосив він.