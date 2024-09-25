Чи можуть відмовити у відстрочці багатодітному батьку, який живе окремо: пояснення юриста

Багатодітні батьки мають право на відстрочку, якщо неповнолітні діти перебувають на їхньому утриманні. Проте бувають випадки, коли чоловікам відмовляють через те, що вони проживають окремо.
Чи можуть відмовити у відстрочці багатодітному батьку, який не живе разом зі своїми дітьми, у коментарі РБК-Україна пояснив адвокат Дмитро Франчук.
До редакції РБК-Україна звернувся киянин, який має трьох неповнолітніх дітей, на яких він сплачує аліменти, але у ТЦК йому відмовляють у відстрочці.
"Маю договір із матір'ю дітей про утримання та аліменти. ТЦК вимагає, аби я ще й проживав з дітьми", - розповів він.
Адвокат Дмитро Франчук вважає, що дії ТЦК не відповідають вимогам закону.
"Відмова ТЦК у наданні відстрочки, яка обґрунтована вимогою проживання з дітьми, на мою думку, є незаконною, оскільки чинне законодавство України не висуває такої вимоги. Але більшість ТЦК посилаються на воєнний стан та перевищують свої повноваження", - зауважує він.
Юрист пояснює, що стаття 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" передбачає:
Для отримання відстрочки необхідно надати підтверджуючі документи - свідоцтва про народження дітей і документи, що діти є неповнолітніми.
"Договір з матір'ю дітей про утримання та аліменти також є важливим підтвердженням виконання ваших батьківських зобов'язань", - додає адвокат.
Важливі документи, які можуть знадобитися:
Фото: Оформлення документів у ТЦК (facebook.com/Vinobltck)
Дмитро Франчук радить звернутися до керівництва ТЦК.
"Можете подати письмову заяву на ім'я керівника ТЦК з вимогою переглянути рішення про відмову та вказати на невідповідність такої вимоги законодавству. Додайте до заяви копії свідоцтв про народження дітей та договору про аліменти", - каже адвокат.
Також він рекомендує звернутися до омбудсмена, який може допомогти у вирішенні проблеми, коли права були порушені.
"Якщо ТЦК відмовиться виконати ваш запит або не перегляне своє рішення, ви маєте право оскаржити це рішення в суді. У таких випадках суди часто стають на бік громадян, оскільки вимога спільного проживання не передбачена законом", - звертає увагу Дмитро Франчук.
Також варто звернутися до адвоката, який спеціалізується на військовому праві. Фахівець допоможе підготувати необхідні документи та оскаржити неправомірну відмову.
Нагадаємо, ми писали, що у ТЦК пояснили, коли батько трьох дітей не має права на відстрочку. У Полтавському територіальному центрі комплектування серед таких причин називають заборгованість з аліментів та факт, що батько не проживає разом з дітьми.
Також ми розповідали, чи можна подати до суду на ТЦК, якщо людині відмовили у відстрочці.
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