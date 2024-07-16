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Чи можуть в Україні збільшити кількість блокпостів після 17 липня: що говорять у Міноборони

Україна, Вівторок 16 липня 2024 21:18
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Чи можуть в Україні збільшити кількість блокпостів після 17 липня: що говорять у Міноборони Ілюстративне фото: в Україні не планують збільшувати кількість блокпостів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні, ймовірно, поки що не планують збільшувати кількість блокпостів на вулицях на тлі мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Міністерства оборони України Дмитра Лазуткіна в ефірі телемарафону.

Він нагадав, що відзавтра тим, хто не оновив свої військово-облікові дані, виписуватимуть штрафи у розмірі від 17 до 25,5 тисячі гривень.

Також повістки, які були надіслані "Укрпоштою", вважатимуть отриманими і підпис тепер не є необхідним.

"Щодо збільшення блокпостів - такої інформації у нас зараз немає", - зазначив Лазуткін.

За його словами, "неприємна історія" для громадян із блокпостами та затриманнями виникла через те, що люди вчасно не оновили свої військово-облікові дані. Тому військкомати не мали про них інформації.

Що передувало

Нагадаємо, українці чоловічої статі віком від 17 до 60 років мали оновити свої військово-облікові дані до 17 липня. Після цієї дати їм можуть виписувати штрафи у розмірі від 17 до 25,5 тисячі гривень.

За даними Міноборони, за 60 днів військово-облікові дані оновили близько 3,2 млн громадян у застосунку "Резерв+", близько 1,2 млн громадян у ЦНАПах та понад 600 тисяч у ТЦК.

З відповідями на головні питання щодо оновлення даних та штрафів можете ознайомитись у матеріалі РБК-Україна.

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